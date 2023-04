Eilsleben - Ein Mann, gegen den drei offene Haftbefehle bestehen, ist in der Nacht zu Samstag in Eilsleben (Landkreis Börde) vor der Polizei geflohen und schließlich gefasst worden. Er habe sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollen, sei dabei mit dem Auto auf einem Parkplatz gegen einen Baum gefahren und anschließend ausgestiegen und geflohen, teilte die Polizei am Samstag mit. Mithilfe eines Polizeihubschraubers konnte der Mann den Angaben zufolge in einem Moorgebiet ausfindig machen. Eine Atemkontrolle habe ergeben, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol stand. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.