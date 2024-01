Die Hochwasserlage in Niedersachsen hatte sich eigentlich stabilisiert, doch der Regen hört nicht auf. Mancherorts steigen deshalb schon wieder die Pegelstände - und damit die Belastung für die teils aufgeweichten Deiche. Wie lange können sie durchhalten?

Sandsäcke liegen an einer Landstraße am Ortseingang von Sandkrug bei Oldenburg.

Oldenburg/Hannover/Bremen - Dutzende weiße Sandsäcke stapeln sich vor der Eingangstür des Bümmersteder Krugs - einem Oldenburger Gasthaus, das besonders für seinen Grünkohl überregional bekannt ist. Mitarbeiter, Nachbarn und Freunde des Gasthauses haben die Säcke aufgeschichtet, um den Betrieb vor dem drohenden Hochwasser zu schützen. Zwar soll sich die Hochwasserlage nach anhaltenden Regenfällen in den kommenden Tagen an vielen Stellen im Nordwesten wieder verschärfen - Gastwirt Nico Winkelmann hat dennoch Hoffnung.

„Wir sind ganz optimistisch, dass wir am Samstag, den 13. Januar, starten können. Dann ist der erste Kohlball“, sagte Winkelmann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Mehr als 200 Gäste werden erwartet. Doch zuvor steht nicht nur dem schon in den vergangenen Tagen vom Hochwasser betroffenen Oldenburg, sondern auch weiteren Regionen eine neue Bewährungsprobe bevor.

Steigende Pegelstände an Hunte und Hase

Dauerregen droht die Situation vielerorts wieder zu verschärfen. Vor allem in den Einzugsgebieten der Hunte bei Bremen und Hase im Emsland seien Wasserstände wieder gestiegen, teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in seinem Lagebericht am Mittwoch mit. Es sei weiterhin davon auszugehen, dass dort die höchsten Wasserstände der vergangenen Woche wieder erreicht oder übertroffen werden.

Auch im Weser-Oberlauf wird sich die Lage laut NLWKN mit steigenden Pegelständen in den kommenden Tagen wieder verschärfen. An Aller, Leine, Oker und Zuflüssen sowie weiteren Flussgebieten, wo das Wasser ebenfalls wieder steige, würden die Scheitelwasserstände der vergangenen Tage vermutlich nicht wieder erreicht.

In Meppen, das an Ems und Hase liegt, stiegen die zuletzt gesunkenen Pegelstände schon wieder. „Wir haben die Lage nach wie vor im Griff, sind aber weiterhin kontinuierlich in Alarmbereitschaft - und das müssen wir auch“, sagte Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein in einer Mitteilung mit Blick auf die Wetterlage.

Wissenschaftler sieht wachsende Gefahr für Deichbrüche

Experten blicken mit Sorge auf den Zustand der teils schon aufgeweichten Deiche. Denn der bereits über Tage anhaltende Wasserdruck und die nun wieder steigenden Pegelstände lassen die Gefahr für örtliche Deichbrüche anwachsen. „Die Deiche schützen vor Hochwasser hinreichend gut, solange sich Wasser nicht über längere Zeit an ihnen staut“, sagte der Leiter des Ludwig-Franzius-Instituts für Wasserbau, Ästuar- und Küsteningenieurwesen an der Leibniz Universität Hannover, Torsten Schlurmann.

Eine wichtige Aufgabe der Einsatzkräfte sei es daher, die Deiche stetig zu beobachten, etwa durch Deichläufer am Boden oder mithilfe von Drohnen aus der Luft. Denn bei einem möglichen Deichbruch seien vorher Anzeichen zu erkennen. Je größer der Wasserstand im Fluss werde und je länger der Einstau anhalte, desto mehr Wasser werde durch den Deich gedrückt, sagte Schlurmann. „Was dann unweigerlich passieren kann, ist, dass das Wasser Material aus dem Inneren des Deichs ausschwemmt. Dann verliert der Deich an innerer Tragfähigkeit. Sobald Wasser so den Deich durchsickert und an der Landseite austritt, ist das ein sicheres Anzeichen, dass Gefahr im Verzug ist.“

Niedersachsen erhält Sandsäcke aus anderen Bundesländern

Um etwa Deiche zu sichern, greift Niedersachsen inzwischen auch auf die Reserven von Sandsäcken aus anderen Bundesländern zurück. Bis auf einen kleinen Rest ist nach NLWKN-Angaben die eigene Reserve von rund 1,9 Millionen eingelagerten Sandsäcken seit Beginn der Hochwasserlage vor Weihnachten mittlerweile abgerufen worden. Das Land hat inzwischen aber rund 1,5 Millionen weitere Sandsäcke aus anderen Bundesländern erhalten. Damit stünden auch für die kommenden Tage genug Sandsäcke zur Verfügung, teilte das Umweltministerium mit.

Mit Pumpen, Sandsäcken und mobilen Deichen gegen das Hochwasser

Bis zu 15 Sandsäcke können sich Anwohner von besonders betroffenen Straßen in Oldenburg abholen. „Mit diesen Sandsäcken können die betroffenen Anwohnenden an ihren Häusern Öffnungen wie Kellerzugänge und Türen abdichten“, teilte die Stadt auf ihrer Homepage mit. Wegen des Hochwassers müssen sich in Oldenburg weiterhin mehrere Hundert Menschen auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten. Einsatzkräfte hatten einen mobilen Deich auf rund zwei Kilometer Länge errichtet, falls der Huntedeich den Wassermassen nicht mehr standhalten kann.

Auch Celle wappnet sich mit einem mobilen Deich als „zweite Verteidigungslinie“. Er soll im Notfall den eintretenden Wassermengen rund um den Osterdeich trotzen, wie die Stadt mitteilte. Der Zustand des Damms werde durchgehend begutachtet.

Ähnlich war die Lage in den Hochwassergebieten von Lilienthal bei Bremen. Die Pegelstände seien zuletzt leicht zurückgegangen, sagte eine Gemeindesprecherin. Es stünden aber weiterhin ganze Straßenzüge unter Wasser, noch immer könnten viele Menschen nicht in ihre evakuierten Häuser zurückkehren. Mit Pumpen bemühen sich die Einsatzkräfte, die Wassermassen in den Griff zu bekommen.

Hochwasserhelfer von Arbeit freistellen

„Wir haben eine Lage, die in den letzten Tagen immer wieder mit drei Worten zusammengefasst werden konnte: kritisch, aber stabil“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Landesweit seien deutlich mehr als 100 000 Helferinnen und Helfer im Einsatz.

Weil appellierte an Unternehmen, sie weiterhin von ihrer eigentlichen Arbeit für die Bewältigung der Hochwasserlage freizustellen. Dieser Appell gelte für die kommenden Tage und notfalls auch in der nächsten Woche, hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei vom Mittwoch. Unternehmen hätten das Recht, sich die ihnen durch den Ausfall der Mitarbeiter entstehenden Schäden erstatten zu lassen. Das Land werde versuchen, hierfür einen pragmatischen Weg zu finden, hieß es.

Niedersachsen will Hochwasserhilfen prüfen

Niedersachsens Landesregierung will darüber hinaus prüfen, wie man vom Hochwasser Betroffenen finanziell helfen kann. Man könne den Großteil der Schäden aber noch nicht beziffern, weil sie noch unter Wasser seien, sagte Weil. Eine Möglichkeit könnten dem SPD-Politiker zufolge sogenannte Billigkeitsleistungen sein. Diese habe es beim Hochwasser 2017 gegeben. Laut Weil umfassten diese Leistungen damals zehn Millionen Euro. Eine Größenordnung für die möglichen neuen Hilfen nannte er zunächst nicht. Auf Bundesebene haben derweil SPD-Haushaltspolitiker ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse ins Gespräch gebracht.

Weniger Regen in den nächsten Tagen

Immerhin ist eine kleine Verschnaufpause in Sicht: Am Donnerstag soll es im Großteil von Niedersachsen dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge meist trocken bleiben. Nur im Süden des Bundeslandes werde leichter Regen erwartet. Für das Wochenende ist demnach eine leicht Entspannung abzusehen. Es seien keine hochwasserrelevanten Niederschläge vorhergesagt, teilte der NLWKN mit Verweis auf die DWD-Vorhersage mit. „Mein Wunschzettel bestände aktuell aus einem Wort: Sonne“, sagte Ministerpräsident Weil.