An mehreren kleinen Flüssen in Sachsen-Anhalt sind höhere Alarmstufen überschritten worden. Auch der Pegelstand der Elbe steigt wieder leicht. Im Süden deutet sich eine Entspannung an.

Magdeburg - An mehreren Flüssen in Sachsen-Anhalt sind die Pegelstände durch die Regenfälle der vergangenen Tage weiter angestiegen. An der Unstrut im Süden stieg der Wasserstand in der Nacht zu Samstag kurzzeitig über die Alarmstufe drei von vier. Auch an der Salzwedeler Dumme sei der Wasserstand bis in den hohen Bereich der Alarmstufe zwei gestiegen, teilte der Landesbetrieb für Hochwasserschutz am Samstag mit. An der Elbe wurde den Daten zufolge teilweise die Alarmstufe eins überschritten.

An der Helme entspannt sich die Lage rund um den Stausee Kelbra ein wenig. Bei den Zuflüssen in die Talsperre sei eine deutlich fallende Tendenz festzustellen, so der Landesbetrieb. Seit dem schweren Hochwasser Ende vergangenen Jahres wird weiter kontinuierlich Wasser aus dem Stausee abgelassen. Derzeit werde versucht, den Wasserstand der Helme im Bereich der Alarmstufe drei zu stabilisieren.

Sorgen bereitet den Menschen vor Ort weiterhin der hohe Stand des Grundwassers. An einem Kieswerk sei mit Bauarbeiten begonnen worden, um den Wasserpegel über ein Ableitungsrohr in den kommenden Tagen deutlich zu senken, teilte der Bürgermeister der Gemeinde Südharz, Peter Kohl, auf Facebook mit.