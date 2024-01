Eine Markierung zeigt den Wasserstand an.

Hildesheim - Die Pegelstände in Niedersachsen sollen voraussichtlich in der nächsten Woche unter die Meldestufen fallen. Das geht aus Berechnungen des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) vom Freitag hervor. Momentan seien allerdings einige Wasserstände weiter über der höchsten Meldestufe. „Aktuell sind noch einige Pegel über den Meldestufen 3 - betroffen sind die Unterläufe von Aller und Leine“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben des Landesbetriebs befinden sich in den Flussgebieten der Aller, Oker und Leine mehrere Pegelstände über den Meldestufen. Für das Wochenende seien auch noch leichte Niederschläge angekündigt. „Die feuchte Witterung wird aber nicht zu einer Verschärfung der Hochwasserlage führen, sondern die Situation wird sich anschließend weiter kontinuierlich entspannen“, prognostizierte die Behörde. Die Hochwasserrückhaltebecken Salzderhelden an der Leine seien am Donnerstagabend entleert worden.