Weilburg. - Seit dem 25. März 2025 wird der sechsjährige Pawlos aus Weilburg im Landkreis Limburg-Weilburg in Hessen vermisst. Doch auch nach mehr als zwei Wochen gibt es weiter keine Spur von dem kleinen Jungen.

Pawlos gilt laut der Polizei als autistisch veranlagt und schreckhaft. Wer ihn sehe, solle ihn nicht direkt ansprechen oder rufen und stattdessen den Polizeinotruf 110 wählen oder sich an eine Polizeidienststelle wenden.

Pawlos aus Weilburg wird vermisst - Eine Chronik der Ereignisse

Dienstag, 8. April 2025: Auch zwei Wochen nach dem Verschwinden des sechs Jahre alten Pawlos wühlt das ungeklärte Schicksal des Jungen die Menschen im mittelhessischen Weilburg auf. "Ganz Weilburg ist in Gedanken bei Pawlos und seiner Familie", sagte Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU).

Die Wahrscheinlichkeit, dass man den Jungen unversehrt finde, werde erfahrungsgemäß mit jedem Tag kleiner, sagte der Bürgermeister weiter. "Wir halten aber weiter am Grundprinzip Hoffnung fest."

In der Stadt an der Lahn gehe keiner in seinen Garten oder im Wald spazieren, ohne dabei nach eventuellen Spuren des vermissten Kindes Ausschau zu halten. "Ganz Weilburg sucht noch weiter", sagte Hanisch. "Wir haben praktisch das gesamte Stadtgebiet auf links gedreht." Die Betroffenheit der Weilburger sei nach wie vor groß.

Sonntag, 6. April 2025: In der Facebook-Gruppe "Weilburg hilft" wird ein Flyer in insgesamt fünf Sprachen gepostet. Dort heißt es: "Die Suche nach Pawlos geht weiter. Helft alle mit. Haltet die Augen offen und teilt die beigefügten Aufrufe in unterschiedlichen Sprachen. Danke".

Freitag, 4. April 2025: Die Übersichtsaufnahmen, die von den Eurofighters der Bundeswehr erstellt wurden, würden weiter ausgewertet werden, wie die Polizei der Deutschen Presseagentur mitteilte. Einen entscheidenden Hinweis habe es bislang nicht gegeben.

In den kommenden Wochen sollen erneut spezialisierte Taucher des Hessischen Präsidiums in der Lahn zum Einsatz kommen. Abgesehen davon setzt die Polizei vor allem auf die bundesweite Fahndung mit Anzeigetafeln und auf mögliche Beobachtungen aus der Bevölkerung.

Mittwoch, 2. April 2025: Noch immer fehlt jede Spur des Sechsjährigen. Die am Vortag von einem Aufklärungsflugzeug der Bundeswehr erstellten Bilder werden nun ausgewertet, wie die Frankfurter Allgemeine berichtet. Dabei stellte ein Polizeisprecher klar, dass die Suche nach Pawlos nicht enden werde.

Dienstag, 1. April 2025: Die Suche nach Pawlos läuft bereits seit einer Woche. Die Bundeswehr hilft nun auch mit. Ein für die Luftaufklärung gerüsteter Eurofighter soll hochauflösende Aufnahmen aus Mittelhessen liefern. Die Ermittler wollen sich zusätzlich vor allem auf Orte konzentrieren, die der Sechsjährige gut kennt.

Montag, 31. März 2025: Die Polizei hat angekündigt, mehr als 13.000 digitale Informationstafeln an Bahnhöfen und Autobahnraststätten und Flughäfen im öffentlichen Raum für die Suche zu nutzen, wie Tag24 berichtet.

Mit einem Foto des vermissten Pawlos aus Weilburg sucht das BKA auf Infoscreens im Hauptbahnhof nach dem vermissten Jungen. Foto: Boris Roessler/dpa

Sonntag, 30. März 2025: Die Suche nach Pawlos wurde auch am Wochenende fortgesetzt - ohne Erfolg. Der Polizei zufolge gab es keine neuen Hinweise, die zu dem Sechsjährigen führen.

Freitag, 28. März 2025: Taucher haben den Fluss Lahn, nahe des Bahnhofs, an dem Pawlos zuletzt gesehen wurde, systematisch abgesucht. Das brachte aber keine neuen Erkenntnisse.

Ein Video ist aufgetaucht, auf dem Pawlos laut Polizei mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu sehen ist. Darauf sei zu sehen, wie das Kind auf einer stark befahrenen Straße stehe. Ein Verkehrsteilnehmer habe ihn daraufhin von der Fahrbahn begleitet, unmittelbar danach den Polizeinotruf gewählt und seine Beobachtungen geschildert, doch sei der Junge weggelaufen.

Der Ersteller des Videos sei bereits ermittelt worden und es fand ein Erstgespräch mit diesem statt, so ein Polizeisprecher. Die Beamten gehen nicht von einer Straftat aus.

Mittwoch, 26. März 2025: Trotz Großeinsatz von hunderten Einsatzkräften, mehr als 30 Rettungshunden, Reiterstaffel und Hubschrauber hat es keine neue Spur von dem kleinen Pawlos gegeben.

Die Polizei prüfte zahlreiche eingegangene Hinweise und wertete Videomaterial von Bus und Bahn aus.

Dienstag, 25. März 2025: Pawlos ist am Dienstagmittag ohne ersichtlichen Grund aus seiner Förderschule davongelaufen. Eine erste schulinterne Suchaktion verlief ins Leere. Daraufhin wurden die Eltern und die Polizei informiert.

Der Erstklässler wurde wohl zuletzt in der Nähe des Bahnhofs gesehen, der wenige hundert Meter von seiner Schule entfernt ist. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er laut der Polizei dunkle Sportschuhe mit grünem Muster, einen gestreiften Pullover und eine graue Jeans.

Bunte Luftballons wurden an einer Brücke in Weilburg über der Lahn aufgehängt.

Es besteht die Hoffnung, so die Aufmerksamkeit von Pawlos zu erregen.