Patient zündet Krankenhausbett in Suhl an: Sieben Verletzte

Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort.

Suhl - Bei einem mutmaßlich von einem Patienten gelegten Brand in einem Krankenhaus in Suhl sind insgesamt sieben Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe ein 59-Jähriger am Donnerstagnachmittag sein Krankenhausbett angezündet, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr rettete den Mann aus dem Zimmer, er bleibe schwer verletzt im Klinikum aufgrund der eingeatmeten Rauchgase.

„Im Zuge der Evakuierungsmaßnahmen und Löscharbeiten wurden insgesamt sechs weitere Personen leicht verletzt“, hieß es. Diese würden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation behandelt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin handelt es sich sowohl um Patienten als auch um Mitarbeiter der Klinik.

Den durch das Feuer verursachten Sachschaden bezifferte die Polizei auf 150.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.