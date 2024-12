Hannover - Nach einem Kellerbrand in einem Krankenhaus in Hannover ist der 32 Jahre alte mutmaßliche Brandstifter festgenommen worden. Der Tatverdächtige befinde sich in medizinischer Behandlung und werde am Montag einem Haftrichter vorgeführt, teilte die Polizei mit. Das Feuer war am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr im Keller unter der Zentralen Notaufnahme ausgebrochen und mit einem Großaufgebot der Feuerwehr gelöscht worden. Der mutmaßliche Brandverursacher wurde schwer verletzt aus den Flammen gerettet.

Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem verdächtigen 32-Jährigen um einen Patienten der Klinik Friederikenstift in der Calenberger Neustadt. Er sei aus bisher unbekannten Gründen in den Keller gegangen und soll dort den Brand gelegt haben, hieß es. Wie hoch der Sachschaden sei, werde noch ermittelt. Andere Patientinnen und Patienten sowie das Klinikpersonal wurden nicht verletzt. Der Krankenhausbetrieb wurde laut Polizei nicht beeinträchtigt.

Wäschestücke auf einem Transportwagen brennen

Die Brandmeldeanlage des Krankenhauses hatte Alarm ausgelöst. Mitarbeiter der Klinik hatten zudem Feuerschein und Rauch im Keller gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Im Keller unterhalb der Notaufnahme brannten Wäschestücke auf Transportwagen.

Der Rauch verteilte sich nach Angaben der Feuerwehr über Aufzugsschächte in alle fünf Geschosse des Gebäudes, es habe jedoch keine Gefahr für die Patienten und Mitarbeiter bestanden. Mit Druckbelüftungsgeräten bliesen Feuerwehrleute frische Luft in die Flure und Schächte. Die Flammen beschädigten an der Kellerdecke verlaufende Versorgungsleitungen.