Jena/München - Das Deutsche Patent- und Markenamt (München) baut seinen Standort im thüringischen Jena aus. Für die Bearbeitung von Patenten vor allem in den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik und Physik würden in den kommenden Jahren weitere 70 Fachleute eingestellt, teilte das Deutsche Patentamt am Dienstag in Jena mit. Es ist in der Thüringer Industrie- und Universitätsstadt seit 25 Jahren vertreten. Die ostdeutsche Niederlassung hatte in den ersten Jahren vor allem Anträge auf Design- und Markenschutz bearbeitet, vor einigen Jahren kamen Patente hinzu.