Erfurt - Zwei Passanten sind mehreren 10- bis 13-Jährigen in der Erfurter Innenstadt zur Hilfe gekommen, als mehrere Jugendliche diese ausrauben wollten. In einem der beiden Fälle flüchteten die Täter am Mittwochnachmittag mit Bargeld, im anderen Fall gingen sie leer aus, wie die Polizei in Erfurt am Donnerstag mitteilte.

Im einem Fall traten und schlugen die Täter auf einen 10- und einen 11-Jährigen ein, weil diese ihnen kein Geld geben wollten. Eine Frau kam den Jungen zur Hilfe, die Täter flüchteten. Etwa eine Stunde später schaltete sich ein Mann ein, als mehrere 14- bis 16-Jährige von einem 12- und einem 13-Jährigen Geld und Handys haben wollten. Die Täter verließen daraufhin den Tatort. Die Polizei ermittelt, ob es sich um dieselben Täter handelt.