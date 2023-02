Potsdam - Ein Passant hat sich in Potsdam zwei Juwelenräubern in den Weg gestellt und so verhindert, dass diese Beute machen konnten. Die maskierten Räuber überfielen am Montagabend ein Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Drewitz, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Einer der Räuber schlug mit einem Hammer eine Vitrine ein und griff sich eine Schatulle mit Schmuck. Der zweite Täter sprühte den überraschten Mitarbeitern und Kunden Reizgas in die Gesichter.

Die Täter wollten flüchten, trafen dann aber auf den couragierten Passanten. Einer der Räuber rang ihn zu Boden und schlug mit dem Hammer in Richtung seines Gesichts. Der Passant erlitt eine Platzwunde am Kinn, hielt den Täter aber weiter fest. Im Gerangel verlor der Räuber neben der Beute auch den Hammer, eine Tüte und einen seiner Schuhe. Schließlich riss sich der Räuber los und entkam mit seinem Komplizen in einem Auto. Die Mitarbeiter und Zeugen wurden vor Ort behandelt, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten schweren Raubes und sucht nach den Tätern. Der Täter mit dem Hammer soll etwa 1,60 Meter groß sein. Er war schwarz gekleidet und verbarg sein Gesicht hinter einer schwarzen Sturmhaube. Sein Komplize soll 1,75 bis 1,80 Meter groß sein, er trug eine weiße FFP2-Maske und ein weißes Basecap mit Aufschrift „Boss“ in Großbuchstaben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke.