Steimbke - Ein Passant hat in Steimbke im Landkreis Nienburg eine stark abgemagerte Kuh auf einer Wiese entdeckt. Er habe das am Boden liegende Tier mehrere Tage lang beobachtet und schließlich der Polizei gemeldet, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Ein Tierarzt musste die Kuh demnach am Dienstag einschläfern. Gegen den 50 Jahre alten Halter des Tieres wurde laut Polizei ein Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.