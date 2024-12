Titisee-Neustadt - Deutschlands bester Skispringer Pius Paschke hat den Heim-Weltcup in Titisee-Neustadt mit dem dritten Sieg in drei Tagen beendet. Der 34 Jahre alte Bayer sprang 141,5 und 142 Meter und lag damit knapp vor Michael Hayböck aus Österreich sowie dem Norweger Kristoffer Eriksen Sundal. Hayböck fehlten nur 0,4 Punkte auf den Tagessieger.

Beim Super-Team mit Andreas Wellinger am Freitag sowie beim ersten Einzel am Samstag hatte Paschke auch jeweils gewonnen. Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte er im Schwarzwald mühelos. Seinen Vorsprung baute er kräftig aus.

Vor Beginn der Vierschanzentournee am 29. Dezember steht noch der Weltcup in Engelberg in der Schweiz an. Dort feierte Paschke im Vorjahr seinen ersten Einzelerfolg.

Die weiteren Deutschen hinter Paschke hatten vor 7.500 Zuschauern etwas mehr Mühe. Ex-Weltmeister Markus Eisenbichler (137 und 138 Meter) belegte Rang 13. Andreas Wellinger kam einen Tag nach Rang vier nicht über Platz 14 hinaus. Auch Karl Geiger (17.) und Philipp Raimund (30.) erreichten den zweiten Durchgang.