Ein Pole soll in Weißenfels seine Lebensgefährtin angezündet haben. Die Frau starb. Nun kommt der Mann vor Gericht. Was bisher über den Fall bekannt ist.

Weißenfels/Halle - Vor dem Landgericht in Halle soll am Dienstag (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen Mann eröffnet werden, der in Weißenfels seine Lebensgefährtin angezündet haben soll. Der Anklage nach soll der 45-Jährige die Frau nach einem Streit in der gemeinsamen Wohnung mit brennbarer Flüssigkeit übergossen und angezündet haben, um sie langsam und qualvoll zu töten.

Die Frau starb wenige Tage nach der Tat an einem Multiorganversagen und den schweren Verbrennungen. Das Gericht gab an, dass der Angeklagte Pole ist und bislang keine Angaben zu den Vorwürfen machte. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe.