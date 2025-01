Die AfD setzt ihren Parteitag in Riesa fort. In Bonn trifft sich derweil das BSW - auch hier geht es um das Wahlprogramm und die Kür einer Kanzlerkandidatin.

Riesa/Bonn - In Riesa setzt die AfD an diesem Sonntag ihren Parteitag fort. Nach der Kür von Alice Weidel zur Kanzlerkandidatin am Samstag und Beratungen über das Wahlprogramm steht ein kontroverser Programmpunkt auf der Tagesordnung. Die AfD-Spitze will die Jugendorganisation „Junge Alternative“ (JA), die der Verfassungsschutz als „gesichert extremistische Bestrebung“ einstuft, durch eine neue Organisation mit dem Namen „Patriotische Jugend“ ersetzen, die enger an die Partei gebunden ist.

In Bonn treffen sich einige Hundert Mitglieder des Bündnisses Sahra Wagenknecht, um das BSW-Wahlprogramm zu beschließen und sich von Parteigründerin Sahra Wagenknecht auf die Bundestagswahl einstimmen zu lassen. Wagenknecht tritt nach einem Beschluss des BSW-Bundesvorstands als Kanzlerkandidatin an und fordert für Deutschland einen Kurswechsel in der Wirtschafts-, Energie- und Ukraine-Politik. Das BSW kommt in jüngsten Umfragen auf Werte von 4 bis 6 Prozent.