Potsdam - Mit einem Aktionstag unter dem Motto „Kita-Kollaps“ machen Eltern, Erzieherinnen und Erzieher sowie Kita-Träger am Mittwoch in Brandenburg auf die Lage der Kinderbetreuung in Brandenburg aufmerksam. Sie sehen eine Schieflage und dringen auf mehr Mittel und mehr Personal. Ein Aktionsbündnis von Elternvertreterinnen und -vertretern, Wohlfahrtsverbänden und Kita-Trägern sieht das Kita-System vielerorts „vor dem Kollaps“. Über 200 Aktionsorte sind vorgesehen. Mehrere Parteien fordern Fortschritte.

Die Grünen im Brandenburger Landtag - Teil der rot-schwarz-grünen Koalition - halten einen weiteren Ausbau der Betreuung für notwendig, verweisen aber auch auf Fortschritte bei der Freiheit von Beiträgen und dem Betreuungsschlüssel. Die große Kitagesetz-Reform sei zwar gescheitert, sagte Grünen-Fraktionschefin Petra Budke. „Aber wir haben mit punktuellen Änderungen des Kita-Gesetzes den Personalschlüssel deutlich verbessert und die Beitragsfreiheit ausgeweitet.“

Die Forderung nach einer Verbesserung hin zu sieben Kindern auf eine Betreuerin oder einen Betreuer für über Dreijährige und drei Kindern auf eine Betreuerin oder einen Betreuer für unter Dreijährige sowie mehr Beitragsfreiheit seien Aufgaben für die nächste Wahlperiode, sagte sie.

Die SPD will die Personalbemessung in der Kindertagesbetreuung ebenfalls verbessern, wie sie in ihrem Wahlprogramm schreibt. Die AfD fordert in ihrem Wahlprogramm einen angemessenen Betreuungsschlüssel für Krippen und Kitas. Am 22. September wird ein neuer Landtag gewählt.

Das letzte Kita-Jahr wird ab 1. August für die Eltern in Brandenburg frei von Beiträgen. Seit dem Jahr 2013 haben Eltern bundesweit einen gesetzlichen Anspruch auf einen Kitaplatz für ihre Kinder.