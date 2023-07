Leipzig - Die Fenster zweier Abgeordnetenbüros der Grünen in Leipzig sind mit roter Farbe beworfen und mit Plakaten beklebt worden. „Feministische Außenpolitik in Aktion“ stand auf den Plakaten in den Stadtteilen Plagwitz und Reudnitz-Thonberg, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach ermittelt der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte zunächst nicht beziffert werden. Wann sich die Taten ereigneten, war ebenfalls zunächst nicht bekannt. Nach Angaben einer Sprecherin wurde die Polizei am Mittwochmorgen bei einer Internetrecherche auf die Attacken aufmerksam.