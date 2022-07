Parolen gegrölt: Polizei nimmt mutmaßliche Neonazis fest

Berlin - Die Polizei hat in Berlin-Adlershof drei mutmaßliche Neonazis festgenommen. Die Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren sollen am Samstagabend mehrfach und laut Nazi-Parolen gegrölt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einer der Verdächtigen habe zudem den Hitlergruß gezeigt. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte. Die Polizei nahm die Personalien auf, anschließend kamen die Verdächtigen wieder auf freien Fuß. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und terroristischer Organisationen ermittelt. Der Staatsschutz leitet die Ermittlungen.