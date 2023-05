Berlin - Für die vom NS-Regime verfolgten und ermordeten Zeugen Jehovas soll ein Mahnmal im Berliner Tiergarten entstehen. Dieses Ziel verfolgt ein gemeinsamer Antrag, den die Ampel-Koalition und die oppositionelle CDU/CSU-Fraktion am Donnerstagabend in den Bundestag eingebracht haben. Sie werben darin für eine Gedenkskulptur mit Informationstafeln, um an das Schicksal der Religionsgemeinschaft zu erinnern.

Während der Nazi-Zeit wurden die Zeugen Jehovas massiv verfolgt, denn sie unterwarfen sich nicht dem NS-Terrorregime, zeigten keinen Hitlergruß und schickten ihre Kinder nicht in die Hitlerjugend. Tausende wurden verschleppt, inhaftiert und gefoltert, mindestens 1700 Mitglieder der Glaubensgemeinschaft verloren durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft ihr Leben.