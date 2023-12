Parks in Hannover wegen Sturmwarnung geschlossen

Hannover - Wegen der angekündigten Sturmböen bleiben die Parks und der Stadtwald in Hannover an diesem Donnerstag geschlossen. Konkret betroffen seien der Tiergarten, die Waldstation Eilenriede, der Stadtpark sowie in Herrenhausen der Große Garten und der Berggarten, teilte die Verwaltung mit. Die Schauhäuser des Berggartens seien dagegen bei freiem Eintritt geöffnet. Gewarnt werde grundsätzlich vor dem Betreten der Wälder und Parkanlagen während es stürmt und unmittelbar danach. Generell gelte, dass die Anlagen auf eigene Gefahr betreten werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für den Donnerstag mit schweren Sturmböen an Land und teils orkanartigen Böen an den Küsten von Nord- und Ostsee. Gleichzeitig wird es weiterhin viel regnen und es sind auch Gewitter möglich, vor allem rund um den Harz. Der DWD rechnet hier mit ergiebigem Dauerregen.