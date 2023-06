Berlin - Nach einem Parkhausbrand in Berlin-Spandau besteht Einsturzgefahr. Das Gebäude am Blasewitzer Ring dürfe bis zu einer abschließenden Prüfung nicht betreten werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ursache des Brandes, der am Mittwochmorgen ausgebrochen war, sei noch nicht bekannt.

Nach Angaben der Berliner Feuerwehr waren rund 150 Fahrzeuge von dem Brand betroffen. Der genaue Schaden konnte noch nicht festgestellt werden, da die Einsatzkräfte das Parkhaus noch nicht betreten konnten.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei vom Donnerstag niemand. Am Mittwoch hatte die Feuerwehr zunächst von einem verletzten Menschen gesprochen. Das Feuer galt nach zwei Stunden als gelöscht.