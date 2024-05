Mansfeld - Präzisionsarbeit von Mensch und Pferd im Wald: Bereits zum 20. Mal sind in Braunschwende (Mansfeld-Südharz) Gespannführer zur Offenen Landesmeisterschaft im Holzrücken angetreten. Nach Angaben des Kultur- und Traditionsvereins Braunschwende waren am Wochenende insgesamt 45 Gespanne für den Parcours gemeldet. Beim Holzrücken geht es darum, mit einem Pferdegespann Baumstämme fehlerfrei durch einen vorgegebenen Parcours zu transportieren. Holzrücken wird nicht nur als Wettbewerb, sondern auch in der Praxis der Forstwirtschaft durchgeführt. An sensiblen Orten im Wald ist der Einsatz von Pferden unverzichtbar, weil schwere Forstmaschinen dem empfindlichen Waldboden schaden können.