Bremen - Zehn Pappboote fahren am Samstag in Bremen um die Wette. Bei der Pappbootregatta im Stadtteil Vegesack messen sich Teams mit ihren selbstgebauten Paddelbooten auf einer abgesteckten Strecke im Museumshafen, wie die Veranstalter mitteilten. Die Strecke ist demnach rund 200 Meter lang. Wie in den vergangenen Jahren präsentierten einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch wieder kreativ gestaltete Boote, die Schaulustige anlockten.

Bei der Spaß-Regatta, bei der auch immer mal wieder Crews Schiffbruch erleiden, geht es nicht nur um Schnelligkeit. Eine Jury bewertet auch die Gestaltung der Pappboote. Das Motto der diesjährigen Regatta ist „Genuss“. Im Vegesacker Museumshafen findet zudem parallel ein Hafenfest statt. Unter anderem können Besucher einen Seenotrettungskreuzer besichtigen und am Abend gibt es Live-Musik.

Bei der Pappbootregatta sind nur Boote aus unbeschichtetem Papier, Pappe oder Karton zugelassen. Sie dürfen höchstens 5 Meter lang und 2,5 Meter breit sein. Die Besatzung darf aus nicht mehr als zehn Menschen bestehen.