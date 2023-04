Heiligenstadt - Eine Woche vor Ostern zieht am Sonntag (14.00 Uhr) wieder die traditionelle Palmsonntagsprozession durch Heiligenstadt. Sie erinnert an den Leidensweg von Jesus Christus, der nach der biblischen Überlieferung am Sonntag vor Ostern in Jerusalem eingezogen war und dort mit Palmzweigen begrüßt wurde. Die Prozession im katholisch geprägten Eichsfeld, bei der große Passionsfiguren auf Schultern getragen werden, gehört zu den größten am Palmsonntag in Deutschland. Im vergangenen Jahr hatten sich mehrere Tausend Menschen beteiligt. Die Heiligenstädter Palmsonntagsprozession ist Teil des immateriellen Weltkulturerbes der Unesco. Sie leitet die vorösterliche Karwoche ein.