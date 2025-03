Berlin - Zum sogenannten Al-Kuds-Tag am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan sind in Berlin mehrere Demonstrationen angekündigt. Der israelfeindliche Tag, an dem der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems aufruft, wird in den Ankündigungen nicht explizit erwähnt, stattdessen geht es um das Thema Palästina. Angemeldet ist auch eine Gegendemonstration, die Israel unterstützt. In Frankfurt am Main gibt es ebenfalls entsprechende Kundgebungen.

Die Berliner Polizei hat die Veranstaltungen auch wegen des bekannten Tages besonders im Blick und begleitet sie eng, um verbotene antisemitische Parolen oder Symbole zu unterbinden.

In Berlin beginnt um 14.00 Uhr an der Botschaft Saudi Arabiens am Tiergarten eine Demonstration mit dem Titel „Jemen, Palästina, Libanon - Frieden im Nahen Osten“. Sie soll unter anderem auch am Holocaust-Mahnmal vorbeilaufen und dann Unter den Linden enden. Angemeldet sind 700 Teilnehmer.

In der Nähe am Potsdamer Platz heißt es mit 500 angekündigten Teilnehmern: „Solidarität mit Palästina. Keine Waffenlieferungen an Israel“. Am Oranienplatz in Kreuzberg wird ab 13.00 Uhr demonstriert mit dem Motto „Palestinan Land Day“.

Eine Gegendemonstration beginnt um 11.00 Uhr mit dem Titel „Nie Wieder Alquds-Tag. Gegen jeden Antisemitismus und Islamismus“ auf dem Ku'damm. 300 Teilnehmer werden dort erwartet.

Bei Al-Kuds-Demonstrationen in früheren Jahren hatte es israelfeindliche und antisemitische Sprechchöre gegeben, Teilnehmer trugen Plakate mit Landkarten des Nahen Ostens ohne den Staat Israel. In den vergangenen Jahren hatte die Demonstration nicht stattgefunden.

Hintergrund des Al-Kuds-Tags ist die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem.