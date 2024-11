Ein Paketbote will in Berlin-Kaulsdorf ein Paket ausliefern. Der Empfänger bedroht ihn aber mit einer Pistole. Was ist passiert?

Ein Paketbote wird in Berlin-Kaulsdorf von einem Empfänger mit einer Schreckschusspistole bedroht. Dieser wird von Einsatzkräften festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Berlin - Mit einer Schreckschusspistole ist in Berlin-Kaulsdorf ein Paketbote an der Wohnungstür von einem Kunden empfangen worden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 45-jährige Paket-Empfänger wurde den Angaben nach festgenommen, in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht und dort später wieder entlassen.

Der 25-jährige Paketbote wollte nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstagmittag in der Koserower Straße an den 45-Jährigen ein Paket ausliefern und flüchtete, als er von diesem mit der Waffe bedroht wurde. Einsatzkräfte umstellten demnach die Erdgeschosswohnung des Mannes, der plötzlich auf dem Balkon erschien und sich ohne Widerstand festnehmen ließ. In dessen Wohnung stellten die Beamten die Schreckschusswaffe, die dazugehörige Munition sowie Reizgasspray sicher.