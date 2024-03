Auch der SC Paderborn lässt im Aufstiegsrennen Punkte liegen. Magdeburg rettet 0:0 in Unterzahl.

Paderborn - Der SC Paderborn hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga einen großen Schritt nach vorn verpasst. Die Ostwestfalen mussten sich am Sonntag beim 0:0 gegen den 1. FC Magdeburg mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Mit einem Sieg hätte die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok den Sprung auf Platz vier und somit die bislang beste Saisonplatzierung geschafft. Die Magdeburger blieben auch im sechsten Zweitligaspiel gegen Paderborn sieglos.

Vor 13.566 Zuschauern in der Home Deluxe Arena erwiesen sich die Gäste, die am vergangenen Wochenende mit einer 3:0-Gala gegen den FC Schalke 04 zu gefallen wussten, als der erwartet hartnäckige Gegner, der eine stabile Defensivleistung zeigte und den Paderbornern lange Zeit nur zu wenig Chancen ließ. In der Schlussphase sah Gästespieler Luca Schuler die Rote Karte wegen Foulspiels. Trotz einiger guter Möglichkeiten schafften die Gastgeber den Siegtreffer nicht mehr.