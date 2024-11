Paderborn nach Sieg in Elversberg weiter an der Spitze

Elversberg - Der SC Paderborn bleibt Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok feierte einen 3:1 (1:1)-Sieg im Spitzenspiel bei der SV Elversberg. Muhammed Damar (27. Minute) hatte die Saarländer in Führung gebracht, Laurin Curda (45.+3), Koen Kostons (64.) und Calvin Brackelmann (80.) drehten die Partie für die Paderborner. Elversberg rutschte von Rang drei auf Platz fünf ab.

Elversberg hatte die erste Chance der Partie: In der 4. Minute verwertete Tom Zimmerschied eine Flanke von Elias Baum aus etwa elf Metern per Seitfallzieher. Der Ball ging jedoch deutlich über das Tor. In der Folge erarbeiteten sich die Paderborner die Spielkontrolle und deutlich mehr Ballbesitz. Klare Gelegenheiten ergaben sich daraus aber zunächst nicht. Am dichtesten kam Ilyas Ansah mit einem Kopfball dem Elversberger Tor (20.).

Paderborns Unglücksrabe köpft den Ausgleich

So war die Führung der Saarländer auch glücklich. Nachdem Damar den Abschluss mit links schon verpatzt hatte, fiel der Ball dem 20-Jährigen vor den rechten Fuß. Der von Curda noch abgelenkte Schuss kullerte am Paderborner Schlussmann Markus Schubert vorbei. In der Nachspielzeit kamen die Gäste zu zwei Eckbällen. Nach der ersten traf Aaron Zehnter nur die Latte, nach der zweiten köpfte Curda den Ausgleich.

Nach der Pause verpasste Paderborn zunächst die Führung. SVE-Keeper Nicolas Kristof parierte den Kopfball von Filip Bilbija glänzend. Besser machte es Koen Kostons, der nach einer Bilbija-Flanke das 2:1 erzielte. Nach einer Unsicherheit im Elversberger Strafraum sorgte Brackelmann für die Entscheidung und einen verdienten Sieg des SCP.