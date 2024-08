Paderborn mit Rückenwind in Zweitliga-Gipfel

Paderborn - Spitzenreiter SC Paderborn geht mit neuem Mut in den Zweitliga-Gipfel beim Tabellenzweiten Greuther Fürth. „Es macht aktuell Riesenspaß. Wir sind gefestigter als im Vorjahr und wollen die Tabellenführung verteidigen“, sagte Kapitän Raphael Obermair vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in Franken. Nach zwei Siegen bei Hertha BSC (2:1) und gegen den SV Darmstadt 98 (3:1) ist Paderborn das einzige Zweitliga-Team mit sechs Punkten.

Bis auf den Langzeitverletzten Mattes Hansen können die Ostwestfalen mit allen Profis planen. „Ich erwarte ein laufintensives und torreiches Spiel. Wir wollen Fürth keine Räume geben und im richtigen Moment da sein“, sagte Trainer Lukas Kwasniok. Wie schwer die Aufgabe werden kann, verrät die jüngste Bilanz. Greuther Fürth hat bei elf Siegen und fünf Remis nur zwei der letzten 18 Pflichtspiele gegen Paderborn verloren.