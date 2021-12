Paar gerät in heftigen Streit - Smartwatch ruft die Polizei

In der Oberpfalz hat sich ein Paar so heftig gestritten, dass die Smartwatch der Frau schließlich eigenmächtig den Notruf alarmierte.

Hohenburg/dpa - Ein streitendes Paar und eine Smartwatch - diese Kombination hat in der Oberpfalz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Als die junge Frau und ihr Lebensgefährte in der gemeinsamen Wohnung in Hohenburg (Landkreis Amberg-Sulzbach) in einen lautstarken verbalen Konflikt gerieten, trug die Frau ihre elektronische Armbanduhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Smartwatch registrierte, dass der Puls der Frau während des Streits deutlich anstieg, und setzte am Montag automatisch einen Notruf ab.

Der Notrufdisponent hörte am Telefon nur Schreie - ein Gespräch kam nicht zustande. Er ging davon aus, dass die Frau in Not war, und schickte die Polizei nach Hohenburg. Vier Streifen fuhren dann zu der Wohnung. Dort stellten die Beamten fest, dass die Smartwatch einen Fehlalarm ausgelöst hatte. Mit Sicherheit werde die junge Frau die Alarmfunktionen ihrer Uhr nun neu einstellen, meinte ein Polizeisprecher.