Ein Schweinezuchtunternehmen will bei Lüneburg seine Anlage von 1200 auf 6350 Tiere erweitern. Das Oberverwaltungsgericht sieht Fehler bei der Planung.

Elke Redlich von der Bürgerinitiative Region Dahlenburg protestiert mit anderen Demonstranten mit einem Plakat "Keine Schweinefabrik in Ellringen und anderswo!" gegen die Vergrößerung einer Schweinezuchtanlage in Ellringen.

Lüneburg - Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg hat zum zweiten Mal einen Bebauungsplan zurückgewiesen, mit dem eine Schweinezuchtanlage im Landkreis Lüneburg erheblich vergrößert werden soll. In der kleinen Ortschaft Ellringen, die zum Flecken Dahlenburg gehört, hat die Bundes Hybrid Zucht Programm GmbH (BHZP) ihren Hauptsitz. Weil ein Biotop nicht ausreichend berücksichtigt wurde bei der Planung, lehnte das OVG wie schon 2018 das Vorhaben am Montag ab. Gleichzeitig regte das Gericht Gespräche zwischen den klagenden Umweltschützern, der Samtgemeinde Dahlenburg und dem Unternehmen an. Eine Revision wurde nicht zugelassen.

Die BHZP, eines der größten deutschen Schweinezuchtunternehmen, will ihre bestehende Anlage von etwa 1200 auf 6350 Zuchttiere erweitern. „Es knackt und knirscht in dem Bebauungsplan“, sagte der Vorsitzende Richter Sebastian Lenz mit Blick. In dem Plan geht es um die Errichtung neuer Stallgebäude und die Erstellung einer neuen Erschließungsstraße.

Eine unterirdische Gülleleitung ist den Gegner besonders ein Dorn im Auge. Sie führt auf einer Strecke von etwa 1,6 Kilometern um die Ortschaft herum zu einer bereits bestehenden Biogasanlage im Nordwesten. Es muss auch noch aufgeklärt werden, ob die Biogasanlage tatsächlich die anfallende Gülle komplett aufnehmen kann.