Otter-Insel bietet Einblicke in indonesische Inselwelt

Berlin - Einblicke in die indonesische Inselwelt: Im Tierpark Berlin kann seit Donnerstag die Otter-Insel besucht werden. Auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmetern tummeln sich auf der neuen Attraktion zwei Zwergotter, vier Hirschheber und drei Schopfmakaken, wie die Zoologischer Garten Berlin AG am Donnerstag mitteilte. Gekostet hat die Insel insgesamt 1,4 Millionen Euro. Baubeginn war im dritten Quartal 2022. In einer Ausstellung rund um die Anlage informiert eine Ausstellung über das Thema Evolution.

Die Insel Sulawesi, gelegen im östlichen Teil des indonesischen Archipels, ist laut Angaben des Zoos bekannt für ihre einzigartige Tier- und Pflanzenwelt sowie ihre reiche biologische Vielfalt. Mit einer Fülle von endemischen Arten beherbergt sie eine Vielzahl von Lebewesen, die nirgendwo sonst auf der Welt zu finden sind.

Gäste des Zoos könnten die Vielfalt an Lebensformen Indonesiens nun auch im Tierpark bestaunen. „Sie haben die Möglichkeit, mit eigenen Augen zu sehen, welche faszinierenden Geschöpfe in unserer Welt beheimatet sind und welche unterschiedlichen Lebensweisen die Bewohner eines Ökosystems entwickelt haben“, wurde Christian Kern, Zoologischer Leiter von Zoo- und Tierpark Berlin, in der Mitteilung zitiert.