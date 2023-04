Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt erwartet am Osterwochenende gebietsweise Regen und vereinzelter Sonnenschein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Karfreitag mitteilte, startet der Tag bewölkt, im Westen scheint zeitweise die Sonne. Am späten Abend treten lokal Schauer östlich der Elbe auf, sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen zwischen zehn und zwölf Grad. Nachts werden weiterhin Wolken erwartet, dabei kommt es zu Regen und Sprühregen. Es kühlt auf Temperaturen zwischen einem und fünf Grad ab.

Am Samstag halten sich die Wolken am Himmel, gebietsweise regnet es leicht. Gegen Abend lockert es dann ein wenig auf - bei Höchstwerten zwischen sieben und elf Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt und örtlich tritt Nebel auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen einem und fünf Grad.

Der Ostersonntag beginnt erneut mit dichter Bewölkung, im Tagesverlauf lockert es ein wenig auf. Dabei bleibt es weitgehend trocken - bei Temperaturen zwischen acht und zwölf Grad. In der Nacht zu Montag wird es laut DWD regenfrei und leicht bewölkt. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen null und vier Grad.