Magdeburg - Warme Jacke ja, Regenschirm nein: Für die bevorstehenden Osterfeiertage wechseln sich in Sachsen-Anhalt Sonne und Wolken bei zu kühlen Temperaturen ab. Für die Ostereiersuche bleibe es aber trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Leipzig mit. So sei es am Sonntag teils neblig-trüb. Bei Temperaturen von acht bis zwölf Grad Celsius wehe ein schwacher Nordostwind.

Ostermontag sei der freundlichere Feiertag, denn immerhin seien örtlich bis zu 16 Grad drin. Nach einem sonnigem Start bilden sich dem DWD zufolge im Laufe des Tages einige Quellwolken, der schwache Wind drehe auf Südost. In der Nacht zum Dienstag kann es in der zweiten Hälfte regnen. Auf dem Brocken im Harz seien zunehmend stürmische Böen möglich und auch im Flachland gebe es statt eines lauen Frühlingslüftchens eine steife Briese, hieß es.