Auch in Sachsens Gefängnissen wird das Osterfest gefeiert. Zu den Gottesdiensten kommen nicht nur christliche Gefangene.

Ostern in Haft

Dresden - Die Häftlinge in Sachsens Gefängnissen können zu Ostern Gottesdienste besuchen. In den meisten Justizvollzugsanstalten gebe es dieses Angebot, teilte das Justizministerium mit. Der Glaube spiele im Leben vieler Gefangener eine große Rolle, erklärte Ministerin Constanze Geiert (CDU).

Manche Häftlinge kämen regelmäßig zu den Angeboten der Gefängnisseelsorge, andere nur an hohen Feiertagen, erläuterte Matthias Mory, Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt Bautzen. Selbst muslimische Gefangene nähmen manchmal an Gottesdiensten teil.

Die Häftlinge müssten sich vorab für den Besuch eines Gottesdienstes anmelden, so Mory. Da die Menschen hinter Gittern aus vielen verschiedenen Nationen stammen, nutze er Bibeln in verschiedenen Sprachen und versuche, auf die Gefangenen einzugehen.