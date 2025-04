An Ostern gehen Bürger für Frieden und Abrüstung auf die Straße. Rund eine Woche vor dem Fest protestiert die Linke am Fliegerhorst Holzdorf. Auch Potsdam startet früh mit einem Ostermarsch.

Potsdam/Frankfurt (Oder) - In zahlreichen Städten Brandenburgs organisiert die Friedensbewegung Ostermärsche. Am Bundeswehr-Fliegerhorst Schönewalde/Holzdorf will die Partei Die Linke bereits an diesem Sonntag gegen Aufrüstung protestieren. Die Bundeswehr hat dort an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt mit Bauarbeiten für das Raketenabwehrsystem Arrow 3 begonnen.

Früher Start der Ostermärsche in Potsdam

Den Auftakt der Ostermärsche in Brandenburg macht aber Potsdam: Friedensfahnen sollen heute Nachmittag bei einer Demonstration in der Landeshauptstadt wehen. Angemeldet sind laut Veranstalter 250 Teilnehmer. Die Organisatoren wenden sich unter anderem gegen weitere Milliarden-Investitionen in die Bundeswehr.

Linke fordern Stopp von Arrow 3 in Holzdorf

Die Linken in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen organisieren am Sonntag in Holzdorf den Protest gegen Aufrüstungspläne. „Stopp Arrow 3 - keine Raketen in Ostdeutschland“ lautet ihr Ostermarsch-Aufruf. „Wir wollen kein kriegstüchtiges, sondern ein friedensfähiges Land!“

Weitere Friedensmärsche über die Ostertage

Ab Gründonnerstag bis Ostermontag folgen in Brandenburg dann Ostermärsche für Frieden und Abrüstung in Königs Wusterhausen, Brandenburg an der Havel, Strausberg, Frankfurt (Oder) und Schwarzheide. Die Wurzeln der Ostermarschbewegung liegen im Protest gegen das atomare Wettrüsten während des Kalten Krieges.