Olli Osterhase und Lotti Langohr beantworten wieder Briefe aus aller Welt. Beim Fest in ihrer Osterhasenwerkstatt können Familien sie sogar persönlich treffen.

Zwischen 1.000 und 2.000 Briefe an den Osterhasen treffen jedes Jahr in Seifhennersdorf ein. (Archivbild)

Seifhennersdorf - Die Saison für Post an den Osterhasen hat begonnen: Das Osterhasenpostamt in Seifhennersdorf ist eröffnet. Etwa 30 Briefe sind bereits eingetroffen, wie das Jugenderholungszentrum Querxenland mitteilte. Bis 15. April antworten „Olli Osterhase“ und seine Frau „Lotti Langohr“ wieder auf Osterpost aus aller Welt.

Unterstützt werden sie dabei von „fleißigen Hasenhelfern“. Deren Hauptaufgabe ist es, Adressen für die Antworten zu recherchieren, da diese auf vielen eingesendeten Briefen fehlen oder unvollständig sind.

Post aus aller Welt

Pro Jahr gehen zwischen 1.000 und 2.000 Briefe an das Osterhasenpostamt, das 2005 ins Leben gerufen wurde. Nicht nur aus Deutschland gehen dort Sendungen ein - den vermutlich weitesten Weg hatte ein Brief von den Philippinen, wie es in der Mitteilung heißt.

Als Antwort gibt es einen individuell angepassten Brief mit einer kleinen Bastelei und einer Sonderbriefmarke, die eigens für das Osterpostamt entwickelt wurde und nicht zu kaufen ist.

Besuch bei „Olli Osterhase“ und „Lotti Langohr“

Am 6. April lädt das Jugenderholungszentrum zum Familienfest in die Osterhasenwerkstatt ein. Dort können Groß und Klein „Olli Osterhase“, „Lotti Langohr“ und ihre Hasenhelfer treffen. Auf dem Programm stehen unter anderem Oster-Basteleien, eine Ostereiersuche sowie ein buntes Bühnenprogramm.