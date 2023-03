Dieter Melzer (vorn) fährt mit seiner Tochter Carina Melzer-Wetzig in einem Osterhasenkostüm auf einem Roller.

Hirschfeld - Mit seinem grünen Roller und im Osterhasenkostüm ist er auf Tour - und das schon seit 55 Jahren. Dieter Melzer (74) aus dem südbrandenburgischen Hirschfeld an der Grenze zu Sachsen steigt seit 1968 in das hellbraune Fell-Outfit und fährt durchs Land, um in Kliniken, Seniorenheimen und Kindergärten Süßigkeiten und andere kleine Ostergeschenke zu verteilen.

Er habe etwa 35 Einsätze, erzählte Melzer, der früher als Handwerksmeister selbstständig war. Die weitesten Touren, die er dann nicht nur mit dem Oldtimer-Roller, Baujahr 1959, zurücklegt, führten ihn bislang in Krankenhäuser nach Herzberg, Cottbus und auch Dresden. „Die wollen mich am liebsten nicht wieder weglassen“, schilderte er Besuche bei Kindern, die den rollenden Osterhasen begeistert empfangen. „Das baut einen auf.“

Ans Aufhören denkt der 74-Jährige auch zu seinem 55. Dienstjubiläum in diesem Jahr nicht. Aber als er gefragt worden sei, ob er nicht auch die Rolle des Weihnachtsmanns übernehmen könne, habe er abgewunken.

Die Osterhasen-Tradition aus Hirschfeld (Kreis Elbe-Elster) jedenfalls bleibt in der Familie: Unterwegs ist der Senior mit seiner Tochter Carina, die schon seit 34 Jahren im Osterhasen-Kostüm steckt. Und auch der Enkel könnte ja vielleicht mal sein Gefährt, den grünen Berliner Roller samt Anhänger, übernehmen, meinte Melzer.