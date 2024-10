München/Leipzig - Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden wollen auf der Immobilienmesse Expo Real in München für Industrieflächen in ihrer Nähe werben. Wie der Betreiber Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte, handelt es sich in Leipzig etwa um eine rund 100 Hektar große Fläche im Leipziger Norden. Sie biete optimale Voraussetzungen für Produktionsanlagen und Forschungseinrichtungen in Branchen wie Pharma, Biotechnologie, Automobil, Mikroelektronik, Luft- und Raumfahrt, Chemie, Energietechnik, Maschinenbau und Robotik.

Industriefläche im Leipziger Norden: Ein Standort mit Potenzial

Dank der direkten Anbindung an die Autobahnen 14 und 9, die Bundesstraße 6 sowie die Nähe zum Güterverkehrszentrum und KV-Terminal sei das Gebiet ideal für industrielle Ansiedlungen. Zudem bestehe die Möglichkeit eines Gleisanschlusses.

Die Expo Real, eine der bedeutendsten Immobilienmessen Europas, findet vom 7. bis 9. Oktober auf dem Münchner Messegelände statt.

Der Flughafen Leipzig/Halle, an der Grenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt gelegen, ist mittlerweile der zweitgrößte Frachtflughafen Deutschlands. Für Frachtmaschinen besteht hier eine Nachtflugerlaubnis. Die Mitteldeutsche Flughafen AG plant, 500 Millionen Euro in den kürzlich genehmigten Ausbau des Flughafens zu investieren. Zudem beabsichtigt DHL Express, sein Logistik-Drehkreuz am Flughafen zu erweitern. Kritiker des Ausbaus halten dieses Vorhaben angesichts der Klimakrise für unangemessen.

Dresdner Flughafen setzt auf Hightech-Nachbarschaft

Auch am Flughafen Dresden wird eine neue Gewerbefläche entwickelt, die ebenfalls auf der Expo Real beworben werden soll. Diese Flächen grenzen direkt an das dynamische Umfeld im Dresdner Norden und befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den Ansiedlungen namhafter Halbleiter- und Mikroelektronik-Unternehmen wie ESMC und Bosch.