Osnabrück - Weil die alte Orgel von 1961 marode war, bekommt die evangelische St.-Katharinenkirche in Osnabrück ein neues Instrument. Nach anderthalb Jahren Erbauungszeit werde das neue Instrument am Ostersonntag eingeweiht, sagte Pastorin Andrea Kruckemeyer. Bislang kostete die neue Orgel rund 1,1 Millionen Euro. Ein großer Teil des Geldes kam von der Landeskirche Hannover, aber die Gemeinde finanzierte über Spenden ebenfalls das Projekt.

Aus Finanzierungsgründen sei der Neubau in Etappen aufgeteilt worden, sagte der Kantor der Gemeinde, Arne Hartje. Er hoffe, dass im nächsten Jahr eine wichtige Ergänzung der Orgel eingebaut werden könne. In Anlehnung an den Westfälischen Frieden, der 1648 in Osnabrück geschlossen wurde, heißt die neue Orgel Friedensorgel.

Laut Landeskirchenamt in Hannover gibt es derzeit zwei weitere Orgelbauprojekte von ähnlicher Art, die zeitnah fertig gestellt sein könnten. So soll in der Marktkirche zum Heiligen Geist in Clausthal am Pfingstsonntag ein Orgelneubau der Firma Goll im historischen Gehäuse von 1758 eingeweiht werden. Das Kostenvolumen liegt hier bei 2,6 Millionen Euro. Und in der St.-Severi-Kirche in Otterndorf soll laut Landeskirchenamt die Gloger-Orgel von 1741/42 restauriert und instandgesetzt werden. Die Kosten betragen 1,8 Millionen Euro.