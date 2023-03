Osnabrück weiter im Aufschwung: 2:1 in Saarbrücken

Saarbrücken - Der VfL Osnabrück lässt im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga nicht nach. Dank eines Doppelschlags von Ba-Muaka Simakala (65.) und Erik Engelhardt (67.) drehten die Niedersachsen am Samstag die Partie beim 1. FC Saarbrücken und gewannen mit 2:1 (0:1). Kurz vor der Pause hatte Julian Günther-Schmidt (45.+2) die Gastgeber in Führung gebracht. Für das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger war es der neunte Sieg in den vergangenen zehn Spielen.

Nach einer starken Anfangsphase der Osnabrücker war Ex-Bundesligist 1. FC Saarbrücken die dominante Mannschaft. Vor allem nach der Pause hatte der VfL Glück, dass die Saarländer ihre Chancen nicht nutzten und ihre Führung nicht ausbauten. Am Ende siegten die Gäste aufgrund der besseren Effizienz.