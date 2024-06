Der gebürtige Lübecker Osaro Rich kehrt nach zwei Jahren bei anderen Clubs in die Hansestadt zurück. Bei den Towers erhält er einen Zweijahresvertrag.

Hamburg - Der Guard Osaro Rich wechselt innerhalb der Basketball-Bundesliga von der BG Göttingen zu den Veolia Hamburg Towers. Das teilten beide Clubs am Freitag mit. Der 25-Jährige kehrt damit nach zwei Jahren in Bayreuth und Göttingen zurück in die Hansestadt und unterschreibt dort einen Zweijahresvertrag. Für die Towers bestritt der gebürtige Lübecker 66 Pflichtspiele, insgesamt kommt der 1,88 große Profi auf 95 Bundesliga-Partien.