Örtliche Glättegefahr am Morgen in Sachsen

Dresden - Die Menschen in Sachsen müssen sich zeitweise vor Glatteis in Acht nehmen. Bis in den Vormittag hinein kann es vor allem im Vogtland und Westerzgebirge örtlich Glatteisbildung durch gefrierenden Regen geben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch in der Oberlausitz gebe es teils noch Glatteisgefahr.

Der Himmel zeigt sich wechselhaft bis stark bewölkt und vom Vogtland bis zur Oberlausitz regnet es zunächst stellenweise. Zum Nachmittag wird es heiter und es soll trocken bleiben. Die Temperaturen klettern auf 7 bis 11 Grad, in Ostsachsen und im Bergland auf bis zu 5 Grad. In der Nacht zum Samstag ziehen Schleierwolken auf. Die Temperaturen fallen auf bis 2 bis minus 2 Grad, im Bergland bis minus 4 Grad.

Der Samstag wird heiter bis wolkig bei Höchsttemperaturen von 10 bis 13 Grad, im Bergland sowie in der Oberlausitz bis 9 Grad. Am Sonntag ziehen mehr Wolken auf bei gleichbleibenden Temperaturen.