Berlin/Potsdam - Auf örtlich Schnee und Glätte müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Samstag einstellen. Regional gibt es teils Sprühregen, Schneeregen und leichten Schneefall, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstagmorgen mitteilte. In Südbrandenburg bleibt es meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen bei maximal zwei Grad.

Die Nacht zu Sonntag bleibt meist ohne Niederschlag, nur örtlich ist mit teils geringfügigem Schneefall zu rechnen. Es gibt leichten bis mäßigen Frost und gebietsweise Glätte, bei Tiefsttemperaturen von bis zu minus sechs Grad. Der Sonntag bringt viele Wolken mit vorübergehenden Aufheiterungen, bei Höchstwerten von minus ein Grad. Es gibt vor allem im Norden Brandenburgs vereinzelte Schneeschauer und verbreitet Dauerfrost.