Schierke - Die Züge der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) fahren heute nicht auf den Brocken. Wegen des stürmischen Wetters bedient das Unternehmen die Strecke zwischen Schierke und dem Brocken nicht, wie HSB mitteilte. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind auf dem Brocken Orkanböen bis zu 120 Kilometern pro Stunde möglich. Demnach muss auch am Dienstag noch mit Sturm gerechnet werden.

Die Züge enden am Montag in Schierke und fahren von dort zurück nach Drei Annen Hohne oder Wernigerode. Der Zugverkehr auf dem übrigen Streckennetz soll fahrplanmäßig ablaufen. Sturmbedingt fuhren bereits am Sonntag keine Bahnen zum Brocken.