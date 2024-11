Leipzig - Eine lange unbekannte Originalkomposition von Felix Mendelssohn Bartholdy hat das Bach-Archiv in Leipzig aus Privatbesitz erworben. Dabei handele es sich um eine 1846 von Mendelssohn komponierte Klavierstimme zu Johann Sebastian Bachs Partita für Violine in E-Dur, BWV 1006, teilte das Archiv mit. „Ich freue mich sehr, dass eine für die Geschichte der Bach-Rezeption im frühen 19. Jahrhundert so wichtige Handschrift ihre dauerhafte Heimat im Bach-Archiv gefunden hat“, sagte der Direktor des Bach-Archivs Leipzig, Peter Wollny. Die Komposition war demnach erst in den späten 1990er Jahren im Archiv eines Londoner Händlers entdeckt worden und bei einer Auktion in eine Privatsammlung gelangt.