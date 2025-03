Nach der Sperrung der Ringbahnbrücke auf der Stadtautobahn wurde ein Konzept für Umleitungen vorgestellt. Doch so manchem reicht das nicht aus.

Berlin - Das Umleitungskonzept nach der Brückensperrung an der A100 im Berliner Westen ist im Abgeordnetenhaus auf Kritik gestoßen. Grüne und Linke bezeichneten es als unzureichend und forderten mehr Entlastung für Anwohner an den Ausweichstrecken in Charlottenburg.

„Der gestern vorgestellte Plan lässt die Anwohnerinnen und Anwohner im Dauerstau zurück“, monierte Grünen-Fraktionschef Werner Graf in einer Debatte zur Verkehrspolitik. „Sie leben nun mit Lärm, schlechter Luft und der Gefahr, dass auch noch die Wasser- und Stromleitungen unter den Straßen brechen.“ Letzteres droht nach seiner Einschätzung durch den Schwerlastverkehr.

Ähnlich äußerte sich der Linken-Verkehrspolitiker Kristian Ronneburg. „Tun Sie alles dafür, den Schwerlastverkehr aus den Kiezen zu verbannen“, appellierte er an den Senat und Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU). Die Sorgen und Nöte der Anwohner müssten ernst genommen werden.

Brückensperrung Richtung Norden

Die Autobahn GmbH hatte die sogenannte Ringbahnbrücke an der A100 am Dreieck Funkturm vor einer Woche überraschend gesperrt. Ein Riss im Tragwerk der Brücke hatte sich unerwartet vergrößert. Infolge der Sperrung kam es an dem bundesweit wichtigen Verkehrsknoten zu Chaos.

Seit Anfang der Woche fließt der Verkehr in Richtung Norden wieder. Er wird einspurig über die Gegenfahrbahn umgeleitet. Lkw mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen dürfen allerdings nicht über die Umleitung auf der Autobahn fahren. Sie quälen sich im Stau auf parallel verlaufenden Straßen von A nach B - die weiterhin auch von Pkw genutzt werden.

Lkw sollen andere Routen nehmen

Gestern teilte die bundeseigene Autobahn GmbH mit, dass der Lkw-Verkehr ohne Ziel Berlin über den westlichen Berliner Ring (A10) umgeleitet werden soll. Lastwagen, die nach Berlin hineinfahren wollen, sollen dies über die ohnehin häufig überlastete Heerstraße tun.

Der AfD-Politiker Rolf Wiedenhaupt sagte, die aktuellen Probleme an der A100 seien Synonym für das politische Versagen in Berlin.