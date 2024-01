Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Chemnitz - Nach der Einstellung des Prozesses zu Angriffen auf Teilnehmer einer „Herz statt Hetze“-Demonstration 2018 in Chemnitz haben Opfervertreter die Justiz scharf kritisiert. Das sei ein Skandal, sagte Heike Kleffner vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Die Einstellungen zeigen dramatisch, wie der Rechtsstaat Betroffene rechter Gewalt in Sachsen im Stich lässt.“ Dabei hätten sie bereits fünf Jahre auf den Prozess warten müssen.

Ähnlich äußerte sich Anna Schramm von der Beratungsstelle Support des RAA Sachsen. Die Betroffenen hätten vor Gericht die bedrohlichen Szenen erneut durchleben und wiedergeben müssen. Demgegenüber seien die Täter „nach ein paar emotionslosen Zeilen“ ohne Verurteilung geblieben. „Dies ist ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen.“

„Die bisherigen Einstellungen sind ein Freifahrtschein für den rechten Mob, der am 1. September 2018 in Chemnitz Menschen angegriffen hat“, erklärte Nebenklage-Anwältin Kati Lang. Das Versprechen von konsequentem Vorgehen und effektiver Strafverfolgung bei rechten Gewalttaten sei wieder einmal ins Leere gelaufen.

Nebenklagevertreterin Onur Özata sprach mit Blick auf die Aufarbeitung der rassistischen Ausschreitungen im Spätsommer 2018 von „schlampigen Ermittlungen und teilnahmslosen Richtern“. „Es ist, gerade in diesen Tagen, ein fatales Signal an die Betroffenen rechter Gewalt, dass die Vollstrecker rassistischer Vertreibungsfantasien völlig straffrei ausgehen.“