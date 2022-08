Opfer im Prozess um Entführungen: Tägliche Herausforderungen

Hamburg - Im Prozess um die zweimalige Entführung einer Frau nach Niedersachsen hat das Landgericht Hamburg am Donnerstag das Opfer angehört. Die 42-Jährige berichtetet, wie die Polizei im Februar 2020 völlig überraschend ihre Wohnung im Stadtteil Eidelstedt durchsucht habe. Sie habe erfahren, dass ihr Lebensgefährte in Untersuchungshaft sitzt. Dessen Anwältin habe sie gebeten, ihm Sachen ins Gefängnis zu bringen. „Da habe ich den Entschluss gefasst, mich von ihm zu trennen“, sagte die Zeugin, die auch Nebenklägerin in dem Verfahren ist.

Der 52-jährige Deutsche soll laut Anklage nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft versucht haben, sie mit Entführungen, Schlägen und Todesdrohungen zur Fortsetzung der Beziehung zu zwingen. Der 26-jährige Sohn des Mannes und dessen 25 Jahre alter Freund sollen ihm bei der zweiten Entführung geholfen haben. Nach sechs Tagen hatte die Polizei die Frau in Nordhorn (Grafschaft Bentheim, Niedersachsen) befreit und den 52-Jährigen festgenommen.

Die Frau berichtete, dass sie noch immer unter den Folgen der Tat leide. „Jeder Tag ist für mich eine neue Herausforderung“, sagte die Verkäuferin. Als sie vom Beginn des Prozesses erfahren habe, sei sie zusammengebrochen und für sechs Wochen krankgeschrieben worden. Wegen der Corona-Pandemie habe sie erst kürzlich mit einer Therapie beginnen können.