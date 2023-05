Erkner - Bei dem Opfer einer Messerattacke am Dienstag in Erkner (Landkreis Oder-Spree) handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 14 Jahre alten Jungen. Er ist nach ersten Erkenntnissen am Bahnhofsvorplatz von einem 19-Jährigen mit einem Messer attackiert worden, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch erläuterte. Der 14-Jährige wurde anschließend mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand aber demnach nicht.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Nach Polizeiangaben waren an der Auseinandersetzung mehrere Menschen beteiligt. Ob sich diese kannten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Laut Polizei hatte es vor der Attacke einen weiteren Vorfall am nahe gelegenen Busbahnhof in Erkner gegeben. Dieser steht möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat. Hierbei soll ein junger Mann einen 17-Jährigen mehrfach getreten und geschlagen und ihm anschließend die Tasche geraubt haben. Anschließend soll er mit einer größeren Gruppe davon gelaufen sein. Die Polizei ermittelt auch hier.