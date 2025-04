Die Oper Leipzig startet mit Vielfalt und neuen Akzenten in die neue Saison. Vom Musical bis zur Uraufführung – auch hinter der Bühne stehen die Zeichen auf Wandel.

Leipzig - Ein neuer Generalmusikdirektor, eine Uraufführung und ein Festival für den Komponisten Albert Lortzing: Die Oper Leipzig geht mit einem vielseitigen Programm in die Spielzeit 2025/26. Bei der Jahrespressekonferenz in Leipzig hat Intendant Tobias Wolff gemeinsam mit dem künftigen Generalmusikdirektor Ivan Repušić das Programm vorgestellt.

Für Wolff, der die Oper Leipzig seit 2022 leitet, ist es die letzte Spielzeit. Er soll im Sommer 2026 Intendant am Staatstheater Braunschweig werden. „Dass diese Spielzeit durch den vorzeitigen Ruf an das Staatstheater Braunschweig meine Abschiedssaison in Leipzig ist, stimmt mich wehmütig.“ Zugleich freue er sich auf die kommende Spielzeit, die mit einem prallen Programm aufwartet.

Zwischen Mitte September 2025 und Juni 2026 sind insgesamt 14 Premieren geplant – darunter Giuseppe Verdis „Falstaff“, inszeniert von Marlene Hahn und dirigiert von Repušić. Als Uraufführung ist im März 2026 die Oper „Coming Up for Air“ angekündigt, eine Komposition von Bernd Franke nach dem gleichnamigen Roman der kanadischen Autorin Sarah Leipciger.

Ein Festival hebt Lortzing ins Rampenlicht

Ein zentraler Programmpunkt ist das Festival „Lortzing 26“, das vom 24. April bis Anfang Mai 2026 stattfinden soll. Zu Ehren des Komponisten Albert Lortzing sind zwei Premieren, mehrere Wiederaufnahmen und ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant – darunter Stadtführungen, eine wissenschaftliche Tagung und eine Open Stage auf dem Augustusplatz.

Auch das Leipziger Ballett zeigt in der neuen Saison mehrere Neuinszenierungen. Dazu gehören unter anderem eine moderne „Eurydike“-Adaption und der Klassiker „Der Nussknacker“ zur Weihnachtszeit. Die Musikalische Komödie bringt unter anderem das Musical „The Addams Family“ und die Kult-Operette „Im weißen Rössl“ auf die Bühne.

Jubiläum, Klimaschutz und Kinderchor im Fokus

Die Junge Oper Leipzig feiert in der neuen Spielzeit das 20-jährige Dienstjubiläum der Kinderchorleiterin Sophie Bauer und zeigt drei neue Produktionen – darunter ein Stück zum Klimawandel und ein neues Kinderchorprojekt. Auch inklusive Angebote sowie neue digitale Formate und Vermittlungsangebote für alle Altersgruppen gehören zum Programm.

Der freie Kartenvorverkauf startet am 3. Juni. Ab August ist zudem die neue „Klassik-Match-Card“ erhältlich, mit der Menschen unter 30 vergünstigte Tickets im Vorverkauf erwerben können.